У Литві фіксують зменшення кількості мігрантів з України

За даними Департаменту міграції Литви, вихідці з України, Білорусі та Росії, як і раніше, є найчисленнішими іноземними жителями, хоча за останній рік їхня кількість скоротилася.

Про це заявила директорка литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, яку цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

У січні минулого року в Литві проживало понад 86 тисяч українців, а цього року – понад 77 тисяч.

Кількість білоруських громадян в Литві скоротилася з 62 тисяч до 57 тисяч, а росіян – з 15 тисяч до 14 тисяч.

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"Вони залишаються провідними країнами, але кількість їхніх громадян за рік зменшилася. І, звичайно, найбільше зменшилася кількість білоруських громадян", – сказала Гудзінскайте.

Вона додала, що з огляду на те, що більше половини російських громадян – це постійні жителі, які живуть тут від початку незалежності, кількість тимчасових мігрантів становить трохи більше ніж шість тисяч осіб.

"Це означає, що через обмежувальні заходи російські громадяни практично не можуть приїхати до Литви на постійне місце проживання", – каже керівниця Департаменту міграції.

У листопаді минулого року повідомляли, що незважаючи на те, що ставлення до мігрантів у Литві стає все більш негативним, українці залишаються найбільш привабливою групою.

Перед тим стало відомо, що близько 62% українських біженців у Литві є працевлаштованими.