В Литве фиксируют уменьшение числа мигрантов из Украины

По данным Департамента миграции Литвы, выходцы из Украины, Беларуси и России по-прежнему являются самыми многочисленными иностранными жителями, хотя за последний год их количество сократилось.

Об этом заявила директор литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, которую цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

В январе прошлого года в Литве проживало более 86 тысяч украинцев, а в этом году – более 77 тысяч.

Количество белорусских граждан в Литве сократилось с 62 тысяч до 57 тысяч, а россиян – с 15 тысяч до 14 тысяч.

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"Они остаются ведущими странами, но количество их граждан за год уменьшилось. И, конечно, больше всего уменьшилось количество белорусских граждан", – сказала Гудзинскайте.

Она добавила, что учитывая то, что более половины российских граждан – это постоянные жители, которые живут здесь с начала независимости, количество временных мигрантов составляет чуть более шести тысяч человек.

"Это означает, что из-за ограничительных мер российские граждане практически не могут приехать в Литву на постоянное место жительства", – говорит руководитель Департамента миграции.

В ноябре прошлого года сообщали, что несмотря на то, что отношение к мигрантам в Литве становится все более негативным, украинцы остаются наиболее привлекательной группой.

Перед тем стало известно, что около 62% украинских беженцев в Литве являются трудоустроенными.