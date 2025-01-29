У Туреччині затримали трьох опозиційних журналістів

У Туреччині затримали трьох журналістів опозиційного телеканалу Halk TV, які висвітлювали судове розслідування щодо мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Раніше цього тижня Головна державна прокуратура Стамбула звинуватила опозиційного мера Імамоглу в цькуванні свідка-експерта у своїй промові. Імамоглу публічно назвав людину, що підготувала численні звіти, в яких йшлося про перевірку керованих опозицією муніципалітетів.

Керуючого директора телеканалу Halk TV Серхана Аскера, ведучу Седу Селек і журналіста Баріса Пехлівана затримали за те, що вони повідомили ім'я експерта й опублікували запис телефонної розмови з ним.

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Трьом журналістам висунуто звинувачення у "спробі вплинути на експерта" і "перехопленні та записі розмов між людьми".

Туреччина вже увійшла до числа країн, де найбільше журналістів утримують у в'язницях, а серія судових справ проти представників ЗМІ та політичних діячів з опозиції викликає стурбованість з приводу верховенства права в країні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Туреччині змістили з посад трьох обраних на останніх виборах прокурдських мерів через звинувачення у злочинах, пов’язаних з тероризмом.

Перед тим у Туреччині затримали голову муніципалітету від Республіканської народної партії, головної опозиційної сили, звинувативши його у зв’язках із Робітничою партією Курдистану, яка у Туреччині під забороною як терористична організація. Через це сотні людей вийшли на протести.