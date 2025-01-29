В Турции задержали трех оппозиционных журналистов

В Турции задержали трех журналистов оппозиционного телеканала Halk TV, которые освещали судебное расследование в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Ранее на этой неделе Главная государственная прокуратура Стамбула обвинила оппозиционного мэра Имамоглу в травле свидетеля-эксперта в своей речи. Имамоглу публично назвал человека, подготовившего многочисленные отчеты, в которых говорилось о проверке управляемых оппозицией муниципалитетов.

Управляющего директора телеканала Halk TV Серхана Аскера, ведущую Седу Селек и журналиста Бариса Пехливана задержали за то, что они сообщили имя эксперта и опубликовали запись телефонного разговора с ним.

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Трем журналистам предъявлены обвинения в "попытке повлиять на эксперта" и "перехвате и записи разговоров между людьми".

Турция уже вошла в число стран, где больше всего журналистов удерживают в тюрьмах, а серия судебных дел против представителей СМИ и политических деятелей из оппозиции вызывает обеспокоенность по поводу верховенства закона в стране.

Напомним, в ноябре прошлого года в Турции сместили с должностей трех избранных на последних выборах прокурдских мэров из-за обвинений в преступлениях, связанных с терроризмом.

Перед тем в Турции задержали главу муниципалитета от Республиканской народной партии, главной оппозиционной силы, обвинив его в связях с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции находится под запретом как террористическая организация. Из-за этого сотни людей вышли на протесты.