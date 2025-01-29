Рейтинг правительственной коалиции Эстонии обновил антирекорд

В Эстонии совокупный рейтинг Партии реформ, социал-демократов и Eesti 200, образующих правительственную коалицию, обновил свой антирекорд, опустившись ниже 32%.

Об этом свидетельствуют данные опросов социологической службы Norstat, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Совокупная поддержка правительственных партий составляет 31,7%, а оппозиционных – 60,6%. С начала 2019 года суммарный рейтинг коалиционных политических сил не опускался так низко, сообщила в среду Norstat.

Предыдущий антирекорд был установлен неделю назад, когда совокупный рейтинг партий, образующих правительственную коалицию, упал до 32,6%.

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С учетом результатов последнего опроса, самой популярной партией остается "Отечество", за которую готовы голосовать 29,8% избирателей. Далее следуют Партия реформ (17,2%) и EKRE (16%).

Поддержка "Отечества" за неделю выросла на 1,5 процентных пункта, а с середины декабря увеличилась на 3,4 процентного пункта. В то же время рейтинг Партии реформ продолжает снижаться – с начала декабря он упал на 3,3 процентного пункта. Поддержка EKRE за последние недели существенно не изменилась.

Указанные цифры, обнародованные 29 января, базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц – в период с 30 декабря по 26 января было опрошено около 4 тысяч граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.

В Эстонии оппозиционная партия "Отечество" инициировала 13 января законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо недавно заявил, что граница с Россией останется закрытой. Граница между двумя странами закрыта уже более года.