У Дуди розкритикували промову короля Британії на вшануванні пам'яті жертв Аушвіца

Глава канцелярії президента Польщі Анджея Дуди Марчин Масталерек розкритикував короля Великої Британії Чарльза III, оскільки той на вшануванні пам'яті жертв концтабору Аушвіц не згадав загиблих там поляків.

Заяву Масталерека наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Глава канцелярії Дуди зізнався, що відтоді він і його сім'я "більше недолюблюють" Чарльза III.

Він також вважає, що монарх непопулярний у своїй країні і править "тільки тому, що він народився і так комусь прийшло в голову".

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Масталерек також назвав себе противником монархій.

"Я не думаю, що через те, що хтось народився… він має бути королем… Король Чарльз III просто непопулярний у власній країні, а в Польщі він здобув принаймні кілька людей, які будуть не любити його ще сильніше, наприклад, я і моя сім'я", – резюмував він.

Своєю чергою польський прем'єр Дональд Туск заступився за міністерку освіти Барбару Новацьку, яка у виступі з нагоди 80-річчя звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау, обмовилась і сказала про "польських нацистів".

Тим часом віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко бідкався, що Росію не запросили на відзначення 80-ї річниці визволення нацистського табору Аушвіц-Біркенау.