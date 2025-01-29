У Дуды раскритиковали речь короля Британии на чествовании памяти жертв Аушвица

Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчин Масталерек раскритиковал короля Великобритании Чарльза III, поскольку тот на чествовании памяти жертв концлагеря Аушвиц не упомянул погибших там поляков.

Заявление Масталерека приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Глава канцелярии Дуды признался, что с тех пор он и его семья "больше недолюбливают" Чарльза III.

Он также считает, что монарх непопулярен в своей стране и правит "только потому, что он родился и так кому-то пришло в голову".

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Масталерек также назвал себя противником монархий.

"Я не думаю, что из-за того, что кто-то родился... он должен быть королем... Король Чарльз III просто непопулярен в собственной стране, а в Польше он получил по крайней мере несколько человек, которые будут не любить его еще сильнее, например, я и моя семья", – резюмировал он.

В свою очередь польский премьер Дональд Туск вступился за министра образования Барбару Новацку, которая в выступлении по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, оговорилась и сказала о "польских нацистах".

Между тем вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко жаловался, что Россию не пригласили на празднование 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау.