Глава ОБСЄ закликала українців до співпраці попри скептицизм до організації

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Еліна Валтонен закликає Україну та українців скеровувати до організації пропозиції для роботи – попри скептицизм, який є в нашій державі щодо ОБСЄ.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Укрінформу", пише "Європейська правда".

На питання, чи є нові ініціативи або конкретні дії, які Фінляндія має намір зробити для посилення підтримки України у рамках ОБСЄ, Валтонен заявила, що наразі те, що організація намагається зробити – це визначити, що ОБСЄ може зробити зараз, після закінчення війни та в проміжний період.

"Я знаю, що в Україні є скептицизм щодо ОБСЄ, і це зрозуміло, враховуючи минулі події та неспроможність міжнародної спільноти зупинити агресію Росії. Я глибоко співчуваю цим настроям", – сказала вона.

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За словами очільниці ОБСЄ, вона зробила пріоритет на Україні в умовах повномасштабного вторгнення.

"Наше послання чітке: ми – до ваших послуг, і ми хочемо, щоб вимоги та напрями нашої роботи надходили безпосередньо від України та українців. Головне, що я хочу донести, – ми залучені до процесу й хочемо залишатися корисними", – додала вона.

Також вона заявила, що організація перебуває у постійному діалозі з Росією щодо звільнення трьох своїх співробітників-українців.

1 січня Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, зосереджуючись на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації для вирішення складних безпекових викликів.