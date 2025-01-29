Глава ОБСЕ призвала украинцев к сотрудничеству, несмотря на скептицизм к организации

Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Элина Валтонен призывает Украину и украинцев направлять в организацию предложения для работы – несмотря на скептицизм, который есть в нашем государстве относительно ОБСЕ.

Об этом она сказала в интервью "Укринформу", пишет "Европейская правда".

На вопрос, есть ли новые инициативы или конкретные действия, которые Финляндия намерена сделать для усиления поддержки Украины в рамках ОБСЕ, Валтонен заявила, что сейчас то, что организация пытается сделать – это определить, что ОБСЕ может сделать сейчас, после окончания войны и в промежуточный период.

"Я знаю, что в Украине есть скептицизм в отношении ОБСЕ, и это понятно, учитывая прошлые события и неспособность международного сообщества остановить агрессию России. Я глубоко сочувствую этим настроениям", – сказала она.

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По словам главы ОБСЕ, она сделала приоритет на Украине в условиях полномасштабного вторжения.

"Наше послание четкое: мы – к вашим услугам, и мы хотим, чтобы требования и направления нашей работы поступали непосредственно от Украины и украинцев. Главное, что я хочу донести, – мы вовлечены в процесс и хотим оставаться полезными", – добавила она.

Также она заявила, что организация находится в постоянном диалоге с Россией относительно освобождения трех своих сотрудников-украинцев.

1 января Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сосредотачиваясь на соблюдении принципов ОБСЕ, поддержке Украины и усилении устойчивости организации для решения сложных вызовов безопасности.