Молдова та Придністров’я домовились обговорити деталі енергетичної підтримки від ЄС

У четвер, 30 січня, Молдова та невизнане Придністров’я обговорять технічні аспекти реалізації підтримки Тирасполя в умовах енергетичної кризи.

Про це пише NewsMaker із посиланням на заяву, яку опублікувало Бюро реінтеграції Молдови, передає "Європейська правда".

30 січня Кишинів та Тирасполь проведуть зустріч за участю представників енергетичних компаній з обох берегів Дністра, де обговорять технічні аспекти реалізації підтримки невизнаного Придністров'я в умовах енергетичної кризи.

У відомстві зазначили, що це – реакція Тирасполя на пропозицію Молдови та Європейського Союзі щодо надання екстреної допомоги невизнаному придністровському регіону для подолання кризи, з якою він зіткнувся після припинення постачань газу російським "Газпромом".

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"Після повідомлення політичним представником Кишинева, Тирасполь привітав надану підтримку і висловив свою відкритість до проведення консультативної зустрічі. Для обговорення технічних аспектів реалізації підтримки 30 січня відбудеться технічна робоча зустріч, на яку запросять представників енергетичних компаній з обох берегів Дністра", – розповіли Бюро реінтеграції.

Також зауважимо, що лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський, коментуючи пропозицію Кишинева і ЄС про надання допомоги, привітав цю пропозицію.

"Скажу чесно, коли ми в таких умовах перебуваємо, просто безглуздо відмовлятися. Тому ми, звичайно, вітаємо допомогу ЄС", – зазначив він.

Нагадаємо, 27 січня Кишинів оголосив, що надасть невизнаному Придністров’ю 3 млн кубічних метрів газу, а кошти для цього надає Єврокомісія.

Євросоюз того ж дня запропонував Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 мільйонів євро для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи, зокрема на закупівлю і транспортування природного газу до Придністров’я.

А 28 січня у де-факто владі Придністров’я заявили, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров’я почне отримувати з Європи.

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