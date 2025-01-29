Молдова и Приднестровье договорились обсудить детали энергетической поддержки от ЕС

В четверг, 30 января, Молдова и непризнанное Приднестровье обсудят технические аспекты реализации поддержки Тирасполя в условиях энергетического кризиса.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на заявление, которое опубликовало Бюро реинтеграции Молдовы, передает "Европейская правда".

30 января Кишинев и Тирасполь проведут встречу с участием представителей энергетических компаний с обоих берегов Днестра, где обсудят технические аспекты реализации поддержки непризнанного Приднестровья в условиях энергетического кризиса.

В ведомстве отметили, что это – реакция Тирасполя на предложение Молдовы и Европейского Союза по оказанию экстренной помощи непризнанному приднестровскому региону для преодоления кризиса, с которым он столкнулся после прекращения поставок газа российским "Газпромом".

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"После сообщения политическим представителем Кишинева, Тирасполь приветствовал оказанную поддержку и выразил свою открытость к проведению консультативной встречи. Для обсуждения технических аспектов реализации поддержки 30 января состоится техническая рабочая встреча, на которую пригласят представителей энергетических компаний с обоих берегов Днестра", – рассказали Бюро реинтеграции.

Также заметим, что лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя предложение Кишинева и ЕС о предоставлении помощи, приветствовал это предложение.

"Скажу честно, когда мы в таких условиях находимся, просто бессмысленно отказываться. Поэтому мы, конечно, приветствуем помощь ЕС", – отметил он.

Напомним, 27 января Кишинев объявил, что предоставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа, а средства для этого предоставляет Еврокомиссия.

Евросоюз в тот же день предложил Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 миллионов евро для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса, в частности на закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье.

А 28 января в де-факто власти Приднестровья заявили, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты за газ, который Приднестровье начнет получать из Европы.

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