У Британії екоактивісти оскаржують "надмірно суворі" тюремні вироки

У Великій Британії 16 екологічних активістів, які були ув'язнені за такі дії, як зупинка руху, блокування нафтового об'єкта і обливання супом картини Ван Гога, прийшли в середу до лондонського суду, щоб оскаржити свої вироки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Протестувальники групи Just Stop Oil стверджують, що отримали невиправдано суворі тюремні терміни – від 15 місяців до п'яти років – за мирні акції.

Група стверджує, що ув'язнені протестувальники є "політичними в'язнями", які "діяли з метою самооборони і захисту наших сімей і громад".

Реклама:

Екологічні організації Friends of the Earth та Greenpeace U.K. підтримують апеляції п'ятьох протестувальників, які були ув'язнені за планування демонстрацій у листопаді 2022 року, під час яких протестувальники піднімалися на портали над жвавою автомагістраллю.

Інші фігуранти були ув'язнені за блокування тунелів під дорогою, що веде до нафтового термінала на південному сході Англії, а також за обливання супом захисного скла над картиною Ван Гога "Соняшники" в Лондонській національній галереї.

Консервативний уряд, який втратив владу в липні 2024 року, посилив антипротестні закони у відповідь на дії екоактивістів, які блокували дороги та мости, приклеювалися до потягів, обливали фарбою твори мистецтва, обприскували будівлі фальшивою кров'ю та обсипали спортсменів апельсиновим порошком, щоб привернути увагу до зміни клімату.

Уряд заявив, що закони перешкоджають екстремістським активістам завдавати шкоди економіці і порушувати повсякденне життя.

Організація Friends of the Earth заявила, що ці вироки становлять "серйозну загрозу для нашої демократії".

"Примушення замовкнути тих, хто прагне до кращого світу, не призведе до зникнення ескалації кризи – це лише придушить нашу демократію", – заявила старший юрист групи Кеті де Кауве.

Слухання в Апеляційному суді триватиме два дні, а три судді, ймовірно, винесуть своє рішення через кілька днів або тижнів.

Активісти Just Stop Oil провели низку гучних акцій протесту в Британії, зокрема, зривали спортивні та театральні заходи, розмальовували будівлю посольства США в Лондоні та кидали суп у картини Ван Гога.