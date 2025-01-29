В Британии экоактивисты оспаривают "чрезмерно суровые" тюремные приговоры

В Великобритании 16 экологических активистов, которые были заключены в тюрьму за такие действия, как остановка движения, блокирование нефтяного объекта и обливание супом картины Ван Гога, пришли в среду в лондонский суд, чтобы обжаловать свои приговоры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Протестующие группы Just Stop Oil утверждают, что получили неоправданно суровые тюремные сроки – от 15 месяцев до пяти лет – за мирные акции.

Группа утверждает, что заключенные протестующие являются "политическими заключенными", которые "действовали в целях самообороны и защиты наших семей и общин".

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Экологические организации Friends of the Earth и Greenpeace U.K. поддерживают апелляции пяти протестующих, которые были заключены в тюрьму за планирование демонстраций в ноябре 2022 года, во время которых протестующие поднимались на порталы над оживленной автомагистралью.

Другие фигуранты были заключены в тюрьму за блокирование тоннелей под дорогой, ведущей к нефтяному терминалу на юго-востоке Англии, а также за обливание супом защитного стекла над картиной Ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее.

Консервативное правительство, которое потеряло власть в июле 2024 года, ужесточило антипротестные законы в ответ на действия экоактивистов, которые блокировали дороги и мосты, приклеивали себя к поездам, обливали краской произведения искусства, опрыскивали здания фальшивой кровью и обсыпали спортсменов апельсиновым порошком, чтобы привлечь внимание к изменению климата.

Правительство заявило, что законы препятствуют экстремистским активистам наносить ущерб экономике и нарушать повседневную жизнь.

Организация Friends of the Earth заявила, что эти приговоры представляют "серьезную угрозу для нашей демократии".

"Принуждение замолчать тех, кто стремится к лучшему миру, не приведет к исчезновению эскалации кризиса – это лишь подавит нашу демократию", – заявила старший юрист группы Кэти де Кауве.

Слушание в Апелляционном суде продлится два дня, а три судьи, вероятно, вынесут свое решение через несколько дней или недель.

Активисты Just Stop Oil провели ряд громких акций протеста в Британии, в частности, срывали спортивные и театральные мероприятия, разрисовывали здание посольства США в Лондоне и бросали суп в картины Ван Гога.