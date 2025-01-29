Хорватія готує Україні новий пакет військово-технічної допомоги

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про підготовку нового пакета військово-технічної допомоги.

Про це він сказав під час зустрічі із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, пише "Європейська правда".

Шмигаль та Пленкович зустрілися у середу, 29 січня. Цього дня вони говорили про те, як пришвидшити мир і покарати Росію.

"Під час нашої зустрічі пан Пленкович оголосив про підготовку нового пакета військово-технічної допомоги, який мають затвердити завтра (у четвер 30 січня. – Ред.), – розповів український прем’єр.

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Шмигаль розповів, що вони також домовилися вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського "тіньового флоту".

"Будемо працювати над тим, аби Росія заплатила за свою агресію. Хорватія вже підтримує роботу Міжнародного реєстру збитків та наші прагнення, аби всі заморожені російські активи були повністю конфісковані та спрямовані на підтримку нашої стійкості, обороноздатності та відновлення", – підсумував очільник українського уряду.

Зазначимо, у грудні проросійський президент Хорватії Зоран Міланович пообіцяв не допустити відправки хорватських військових до України, поки він є президентом.

А восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

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