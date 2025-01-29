Хорватия готовит Украине новый пакет военно-технической помощи

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль и Пленкович встретились в среду, 29 января. В этот день они говорили о том, как ускорить мир и наказать Россию.

"Во время нашей встречи господин Пленкович объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи, который должны утвердить завтра (в четверг 30 января. – Ред.), – рассказал украинский премьер .

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Шмыгаль рассказал, что они также договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского "теневого флота".

"Будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за свою агрессию. Хорватия уже поддерживает работу Международного реестра убытков и наши стремления, чтобы все замороженные российские активы были полностью конфискованы и направлены на поддержку нашей устойчивости, обороноспособности и восстановления", – подытожил глава украинского правительства.

Отметим, в декабре пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович пообещал не допустить отправки хорватских военных в Украину, пока он является президентом.

А осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".

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