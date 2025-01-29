У Польщі обговорюють засоби захисту працівників "швидкої" після вбивства медика на виїзді

У Польщі почали обговорення про додаткові засоби захисту співробітників служб швидкої допомоги після трагічного інциденту минулими вихідними, коли пацієнт, якому надавали допомогу, завдав одному з медиків смертельного поранення.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У середу в Міністерстві охорони здоров’я Польщі пройшли перші зустрічі стосовно покращення захисту працівників "швидкої" у відповідь на загибель медика під час виїзду минулими вихідними. До подальшої дискусії залучать також прем’єр-міністра Дональда Туска.

Йдеться, зокрема, про додаткове навчання з самооборони для працівників швидкої, додаткові засоби захисту та психологічну підтримку.

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Інцидент, через яких почались обговорення, стався минулої суботи у місті Седльце, що у Мазовецькому воєводстві. Медики поїхали на виклик до компанії, що зібралась на вечірку, 59-річному чоловіку з-поміж учасників стало зле. Постраждалий сам викликав допомогу.

Під час надання допомоги він завдав медикам поранень двома ножами. Один з членів екіпажу отримав незначне поранення, а його 64-річний колега після поранення у груди помер. Нападник мав понад 2 проміле алкоголю в крові. Його затримали і судитимуть за вбивство.

У відповідь на цю подію обговорюють оснащення екіпажів швидких спецодягом із захистом від колючо-ріжучих предметів, які вони могли б одягти, якщо ситуація на місці подій буде виглядати потенційно небезпечною.

Крім того, пропонують спорядити медиків нагрудними камерами. Триває дискусія щодо того, як при цьому забезпечити повагу до приватності і гідності пацієнтів.

Лунають пропозиції також про створення бази даних місць, де екіпажі потрапляли у небезпечні ситуації, та посилення відповідальності за напад на медичних працівників.

"Можна було б зробити "мапу загроз", щоб диспетчер, приймаючи виклик, одразу бачив, що за цією адресою траплялись випадки агресивної поведінки, там потенційно небезпечно – і медики одразу їхали б з поліцією", – пропонує парамедик Яцек Вавжинек, що входить до групи, яка обговорює потенційні зміни з міністерством.

У МОЗ Польщі створили спеціальну робочу групу та розраховують ухвалити необхідні рішення вже найближчими днями, а ті, що потребують законодавчих змін – у максимально стислі терміни.

У Німеччині під час новорічних святкувань був випадок нападу з піротехнікою на пожежну бригаду, що прибула гасити підпалені баки.