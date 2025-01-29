В Польше обсуждают защиту сотрудников "скорой помощи" после убийства медика на выезде

В Польше начали обсуждение о дополнительных средствах защиты сотрудников служб скорой помощи после трагического инцидента в минувшие выходные, когда пациент, которому оказывали помощь, нанес одному из медиков смертельное ранение.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В среду в Министерстве здравоохранения Польши прошли первые встречи по улучшению защиты работников "скорой" в ответ на гибель медика во время выезда в минувшие выходные. К дальнейшей дискуссии привлекут также премьер-министра Дональда Туска.

Речь идет, в частности, о дополнительном обучении по самообороне для сотрудников скорой, дополнительных средствах защиты и психологической поддержке.

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Инцидент, из-за которых начались обсуждения, произошел в минувшую субботу в городе Седльце, что в Мазовецком воеводстве. Медики поехали на вызов к компании, собравшейся на вечеринку, 59-летнему мужчине из числа участников стало плохо. Пострадавший сам вызвал помощь.

Во время оказания помощи он нанес медикам ранения двумя ножами. Один из экипажа получил незначительное ранение, а его 64-летний коллега после ранения в грудь скончался. Нападающий имел более 2 промилле алкоголя в крови. Его задержали и будут судить за убийство.

В ответ на это событие обсуждают оснащение экипажей скорых спецодеждой с защитой от колюще-режущих предметов, которые они могли бы надеть, если ситуация на месте событий будет выглядеть потенциально опасной.

Кроме того, предлагают снарядить медиков нагрудными камерами. Продолжается дискуссия относительно того, как при этом обеспечить уважение к приватности и достоинству пациентов.

Звучат предложения также о создании базы данных мест, где экипажи попадали в опасные ситуации, и усилении ответственности за нападение на медицинских работников.

"Можно было бы сделать "карту угроз", чтобы диспетчер, принимая вызов, сразу видел, что по этому адресу случались случаи агрессивного поведения, там потенциально опасно – и медики сразу ехали бы с полицией", – предлагает парамедик Яцек Вавжинек, входящий в группу, которая обсуждает потенциальные изменения с министерством.

В Минздраве Польши создали специальную рабочую группу и рассчитывают принять необходимые решения уже в ближайшие дни, а те, которые требуют законодательных изменений – в максимально сжатые сроки.

В Германии во время новогодних празднований был случай нападения с пиротехникой на пожарную бригаду, прибывшую тушить подожженные баки.