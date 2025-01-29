Депутата Валенсії заскочили за купівлею вина онлайн під час наради щодо повеней

Член парламенту Валенсії Хосе Марі Олано публічно перепросив за те, що під час засідання стосовно наслідків смертельних повеней у регіоні шукав в інтернеті вино.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Diario.

Під час пленарного засідання парламенту Валенсії у вівторок, 28 січня, обговорювалась пропозиція виділити додаткові 25 мільйонів євро на допомогу районам, які досі потерпають від наслідків стихії.

На прямій трансляції із зали Олано, як помітили журналісти, дивився пляшки з вином і спиртними напоями в онлайн-магазині та додавав їх до кошика.

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Фото: El Diario

Після того як у соціальних мережах поширили фотографії "шопінгу" Олано, політик узяв слово на засіданні та визнав свою некоректну поведінку.

"Прошу слова, щоб публічно вибачитися перед усіма вами і громадянами, яких ми всі представляємо", – сказав депутат.

Опозиційні політики обурились учинку Олано: представник лівої групи Compromís Папі Роблес заявив, що купівля вина під час обговорення допомоги постраждалим від повеней – це "одна з найсумніших речей, які я будь-коли бачив у політиці за своє життя".

Повені в Іспанії, які лише у Валенсії забрали життя понад 220 людей, були одними з найгірших в Європі в цьому столітті. Регіон після смертоносних повеней попросив центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.

Олано – не єдиний валенсійський політик, який потрапив під вогонь критики.

Восени минулого року десятки тисяч людей вимагали відставки глави уряду Валенсії Карлеса Масона після того, як з'ясувалося, що він взяв тригодинний обід того дня, коли почалось підтоплення.