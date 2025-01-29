Депутата Валенсии застали за покупкой вина онлайн на совещании по наводнениям

Член парламента Валенсии Хосе Мари Олано публично извинился за то, что во время заседания относительно последствий смертельных наводнений в регионе искал в интернете вино.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Diario.

Во время пленарного заседания парламента Валенсии во вторник, 28 января, обсуждалось предложение выделить дополнительные 25 миллионов евро на помощь районам, которые до сих пор страдают от последствий стихии.

На прямой трансляции из зала Олано, как заметили журналисты, смотрел бутылки с вином и спиртными напитками в онлайн-магазине и добавлял их в корзину.

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Фото: El Diario

После того как в социальных сетях распространили фотографии "шопинга" Олано, политик взял слово на заседании и признал свое некорректное поведение.

"Прошу слова, чтобы публично извиниться перед всеми вами и гражданами, которых мы все представляем", – сказал депутат.

Оппозиционные политики возмутились поступком Олано: представитель левой группы Compromís Папи Роблес заявил, что покупка вина во время обсуждения помощи пострадавшим от наводнений – это "одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел в политике за свою жизнь".

Наводнения в Испании, которые только в Валенсии унесли жизни более 220 человек, были одними из худших в Европе в этом веке. Регион после смертоносных наводнений попросил центральное правительство о 31 млрд евро помощи.

Олано – не единственный валенсийский политик, который попал под огонь критики.

Осенью прошлого года десятки тысяч людей требовали отставки главы правительства Валенсии Карлеса Масона после того, как выяснилось, что он взял трехчасовой обеденный перерыв в тот день, когда началось подтопление.