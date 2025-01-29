Прем’єр-міністр Люксембургу в ПАРЄ закликав надати гарантії безпеки Україні

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 29 січня, заявив, що для досягнення сталого миру у Європі необхідно надати чіткі гарантії безпеки для України після завершення війни.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга.

Фріден підкреслив, що Україна має отримати гарантії безпеки, бо це потрібно для підтримки миру та безпеки у Європі.

"Необхідно, щоб всі країни Європи могли жити в мирі і в безпеці. Нам потрібно шукати сталий мир – а це, очевидно, гарантії безпеки для України, але також і для інших країн", – наголосив він.

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Фріден уточнив, що гарантії безпеки будуть відрізнятися, відповідно до держав, які їх надаватимуть: це може бути членство в НАТО, або двосторонні чи багатосторонні угоди, "деталі яких ще треба обговорити".

"Ми розпочали дискусії (про гарантії безпеки) з президентом України зовсім нещодавно, це лише початок. Тут не існує легких рішень, вони мають бути частиною більш широкого пакету. Маємо переконатися, що, коли ця жахлива війна Росії проти України закінчиться, ми знову зможемо жити у світі, де панує мир", – зауважив прем’єр-міністр Люксембургу.

Він також підкреслив, що шукати шляхи встановлення миру можна лише разом з Україною.

"Це (пошук миру) не може бути зроблено кимось іншим, хто говорить від імені України та українського народу. Тільки представники України можуть приймати рішення", – резюмував Фріден.

Нагадаємо, що Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Люксембургом у липні 2024 року.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вважає вступ у НАТО єдиною найдієвішою гарантією безпеки для себе.

Частиною гарантій безпеки для України, на думку президента України Володимира Зеленського, можуть стати миротворчі сили. При цьому він зауважив, що їх має бути не менше 200 тисяч.