Якщо у рамках гарантій безпеки в Україну буде введено миротворчий контингент, то він повинен налічувати щонайменше 200 тисяч військових.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у Давосі на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради 21 січня, повідомляє "Європейська правда".

Президент відповідав на запитання про те, наскільки великими повинні бути миротворчі сили, якщо буде ухвалене рішення про їхнє розгортання в Україні.

"Я підтримую ідею контингентів як частини гарантій безпеки. Оскільки якщо в них (у росіян. – Ред.) півторамільйонна армія, і якщо у нас буде вдвічі менше, це означає, що нам потрібні контингенти з дуже значною кількістю солдатів", – сказав Зеленський.

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На уточнювальне запитання, чи може це бути 200 тисяч європейських солдатів, глава держави сказав: "200 тисяч – це мінімум. Інакше – це ніщо. Інакше – це щось на зразок того, як у нас була ОБСЄ, і ніхто не знав, чим вони можуть допомогти. У них просто були офіси, і це все".

У грудні 2024 року Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

Нещодавно премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну.