Премьер-министр Люксембурга в ПАСЕ призвал предоставить гарантии безопасности Украине

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, выступая во время сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге в среду, 29 января, заявил, что для достижения устойчивого мира в Европе необходимо предоставить гарантии безопасности для Украины после завершения войны.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Фриден заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности, потому что это необходимо для поддержания мира и безопасности в Европе.

"Необходимо, чтобы все страны Европы могли жить в мире и в безопасности. Нам нужно искать устойчивый мир – а это, очевидно, гарантии безопасности для Украины, но также и для других стран", – подчеркнул он.

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Фриден уточнил, что гарантии безопасности будут отличаться, в соответствии с государствами, которые их будут предоставлять: это может быть членство в НАТО, или двусторонние или многосторонние соглашения, детали которых еще надо обсудить".

"Мы начали дискуссии (о гарантиях безопасности) с президентом Украины совсем недавно, это только начало. Здесь не существует легких решений, они должны быть частью более широкого пакета. Должны убедиться, что, когда эта ужасная война России против Украины закончится, мы снова сможем жить в мире, где царит мир", – подчеркнул премьер-министр Люксембурга.

Он также подчеркнул, что искать пути установления мира можно только вместе с Украиной.

"Это (поиск мира) не может быть сделано кем-то другим, кто говорит от имени Украины и украинского народа. Только представители Украины могут принимать решения", – резюмировал Фриден.

Напомним, что Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности с Люксембургом в июле 2024 года.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина считает вступление в НАТО единственной самой действенной гарантией безопасности для себя.

Частью гарантий безопасности для Украины, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, могут стать миротворческие силы. При этом он отметил, что их должно быть не менее 200 тысяч.