Зеленський поговорив з премʼєркою Данії про єдність Європи і співпрацю

Президент Володимир Зеленський у середу, 29 січня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це глава держави написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, з данського премʼєркою він обговорив "важливість єдності та солідарності в Європі у подоланні глобальних безпекових викликів і загроз, які стоять перед кожним європейцем".

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Також лідери говорили про посилення двосторонньої співпраці між Україною та Північною Європою і "спільні зусилля задля наближення справедливого й тривалого миру".

Розмова Зеленського з премʼєркою Данії відбулась на тлі напруженості щодо статусу Гренландії – автономного регіону у складі цієї нордичної держави, бажання контролювати який озвучив Дональд Трамп.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Данія також вирішила інвестувати додаткові ресурси в оборону Арктичного регіону.

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