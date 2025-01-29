Зеленский поговорил с премьером Дании о единстве Европы и сотрудничестве

Президент Владимир Зеленский в среду, 29 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом глава государства написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, с датским премьером он обсудил "важность единства и солидарности в Европе в преодолении глобальных вызовов безопасности и угроз, которые стоят перед каждым европейцем".

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Также лидеры говорили об усилении двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной Европой и "совместных усилиях для приближения справедливого и прочного мира".

Разговор Зеленского с премьером Дании состоялся на фоне напряженности относительно статуса Гренландии – автономного региона в составе этого нордического государства, желание контролировать который озвучил Дональд Трамп.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию относительно посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Она также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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