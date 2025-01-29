Нідерланди замовили 22 зенітні установки Skyranger, поставку очікують через три роки

Нідерланди замовили для себе 22 зенітні установки Skyranger, що можуть працювати по повітряних цілях на зразок літаків, гелікоптерів і БПЛА.

Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", про це оголосив держсекретар Нідерландів з питань оборони Гейс Туйнман.

Нідерланди законтрактували 22 баштові системи ППО Skyranger, які виготовляє німецький концерн Rheinmetall. Вартість контракту складає 1,3 млрд євро.

Постачання перших із них заплановане на 2028 рік. В екіпажах та технічному обслуговуванні машин будуть задіяні близько 125 осіб.

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Skyranger є системами малого радіусу дії і передбачені для роботи передусім по літаках, БПЛА та гелікоптерах.

"Триваюча війна в Україні та події на Близькому Сході продемонстрували зростання ролі безпілотних літальних апаратів на полі бою. Ми маємо бути краще готові до реагування на ворожі безпілотники та інші загрози з повітря", – зазначив Туйнман.

Нагадаємо, Британія обіцяє Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk до кінця 2025 року.

Тим часом президент США Дональд Трамп доручив Пентагону за 60 днів розробити план створення "Залізного купола" для країни.



