Нидерланды заказали 22 зенитные установки Skyranger, поставку ожидают через три года

Нидерланды заказали для себя 22 зенитные установки Skyranger, которые могут применяться против таких воздушных целей как самолеты, вертолеты и БПЛА.

Как сообщает NOS, пишет "Европейская правда", об этом объявил госсекретарь Нидерландов по вопросам обороны Гейс Туйнман.

Нидерланды законтрактовали 22 башенные системы ПВО Skyranger, которые производит немецкий концерн Rheinmetall. Стоимость контракта составляет 1,3 млрд евро.

Поставка первых из них запланирована на 2028 год. В экипажах и техническом обслуживании машин будут задействованы около 125 человек.

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Skyranger являются системами малого радиуса действия и предусмотрены для работы прежде всего по самолетам, БПЛА и вертолетам.

"Продолжающаяся война в Украине и события на Ближнем Востоке продемонстрировали растущую роль беспилотных летательных аппаратов на поле боя. Мы должны быть лучше готовы к реагированию на вражеские беспилотники и другие угрозы с воздуха", – отметил Туйнман.

Напомним, Великобритания обещает Украине 15 инновационных систем ПВО Gravehawk до конца 2025 года.

Тем временем президент США Дональд Трамп поручил Пентагону за 60 дней разработать план создания "Железного купола" для страны.