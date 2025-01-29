У Парижі заборонили скриньки для ключів від орендованого житла, які ставлять для туристів

У Парижі заборонили встановлення у публічному просторі скриньок для ключів від орендованого житла, які власники розміщують для зручності туристів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Скриньки для ключів опинились під забороною згідно з наказом мерії, опублікованим 24 січня. Власників зобов’язали прибрати їх з публічного простору протягом наступних 15 днів.

У середу муніципальна поліція розмістила на скриньках наліпки з попередженням про те, до якої дати їх потрібно прибрати. Якщо власники не зреагують вчасно, їх будуть вважати безхазяйними та демонтують. Парижани зможуть і самостійно повідомити органам влади про виявлені скриньки через міський застосунок.

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Заступник мера Парижа Жак Бодр’є назвав ці заходи сигналом для власників "25 тисяч нелегальних місць розміщення туристів" у Парижі, які здають під короткострокову оренду на сервісах на зразок Airbnb. За його словами, на вулицях столиці є багато сотень подібних скриньок.

Бодр’є зауважив, що через осіб, які масово викуповують квартири і переобладнують на житло під короткострокову оренду, у Парижі стає дедалі важче та дорожче зняти квартиру тим, хто потребує її для довгострокового проживання.

Раніше таку заборону схвалили у Марселі, де скриньки були дуже масовим явищем.

Влада італійської Флоренції також заборонила скриньки для ключів серед низки заходів для протидії масовому туризму.

Влада Венеції, де давно нарікають на "засилля туристів", зберегла та розширила схему платного в’їзду до міста для не-мешканців, яку експериментально запровадили з 2024 року.