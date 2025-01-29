Вучич виконав одну з ключових вимог антиурядових протестів у Сербії

Сербський президент Александар Вучич у середу, 29 січня, підписав рішення про помилування 13 учасників антиурядових протестів, затриманих і звинувачених у кримінальних злочинах.

Як повідомляє "Європейська правда", рішення опубліковане на сайті президента Сербії.

Комісія з помилувань при президенті Сербії у середу схвалила помилування 13 учасників протестів проти влади, а Вучич підписав їх. Ідеться про шістьох студентів, доцента й декана університету, працівника школи та чотирьох директорів шкіл.

Рішення про помилування тепер передані до Міністерства юстиції Сербії для подальших процедур.

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Студентів та освітян затримали під час масових протестів у звʼязку з обвалом бетонного навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, який забрав життя 15 людей.

Їхнє звільнення було однією з ключових вимог протестувальників наряду з оприлюдненням усіх документів, що стосуються реконструкції вокзалу, кримінального переслідування посадовців, відповідальних за катастрофу.

На цьому тлі напередодні сербський прем'єр Мілош Вучевич офіційно підтвердив, що подає у відставку. А Вучич допустив проведення дострокових виборів у квітні.

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