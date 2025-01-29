Вучич выполнил одно из ключевых требований антиправительственных протестов в Сербии

Сербский президент Александар Вучич в среду, 29 января, подписал решение о помиловании 13 участников антиправительственных протестов, задержанных и обвиняемых в уголовных преступлениях.

Как сообщает "Европейская правда", решение опубликовано на сайте президента Сербии.

Комиссия по помилованиям при президенте Сербии в среду одобрила помилование 13 участников протестов против власти, а Вучич подписал их. Речь идет о шести студентах, доценте и декане университета, работнике школы и четырех директорах школ.

Решение о помиловании теперь переданы в Министерство юстиции Сербии для дальнейших процедур.

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Студентов и педагогов задержали во время массовых протестов в связи с обвалом бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, который забрал жизни 15 человек.

Их освобождение было одним из ключевых требований протестующих наряду с обнародованием всех документов, касающихся реконструкции вокзала, и уголовным преследованием должностных лиц, ответственных за катастрофу.

На этом фоне накануне сербский премьер Милош Вучевич официально подтвердил, что подает в отставку. А Вучич допустил проведение досрочных выборов в апреле.

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