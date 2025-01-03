Главы МИД Германии и Франции отправляются в Сирию на встречу с новой властью от имени ЕС

Министры иностранных дел Германии и Франции в пятницу вместе летят в Сирию на встречу с новыми властями страны.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом стало известно из объявления МИД Германии 3 января.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отправляется в Дамаск вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Они встретятся с лидером повстанцев Ахмедом аль-Шараа.

"Моя сегодняшняя поездка – вместе с моим французским коллегой и от имени ЕС – является четким сигналом для сирийцев: новая политическая точка отсчета для Европы и Сирии, для Германии и Сирии – возможна", – прокомментировала Бербок.

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"У нас на уме цель, о которой думают и миллионы сирийцев: что Сирия может снова стать уважаемым членом международного сообщества", – добавила она.

Напомним, несколько дней назад в Дамаск летала украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

В конце декабря правительство Германии инициировало несколько проектов по оказанию помощи Сирии на общую сумму 60 миллионов евро.