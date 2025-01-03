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Румунські гірські рятувальники зафіксували історичний рекорд звернень за день

Новини — П'ятниця, 3 січня 2025, 09:37 — Марія Ємець

Протягом 2 січня 2025 року Гірська рятувальна служба Румунії отримала понад 160 звернень про допомогу, що є рекордом за час її існування. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

За четвер служба Salvamont Romania отримала 161 дзвінок з проханням про невідкладну допомогу, що є абсолютним рекордом. 

Виїзди здійснили за усіма дзвінками, в операціях були залучені понад 530 рятувальників. Вони надали допомогу 162 людям, які потрапили у біду, з них понад 100 потребували медичної допомоги. Майже 70 евакуйованих після того забрали до лікарень "швидкими". 

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У службі зауважили, що такі цифри вказують на необхідність більшого планування та обережності тих, хто вирушає взимку на туристичні маршрути або катається на лижах. 

За перший день року у горах Румунії врятували майже 100 людей, з них понад 20 після того госпіталізували.

Нагадаємо, наприкінці грудня у румунських Мармаросах більше доби шукали трьох українців, які заблукали неподалік кордону і могли загинути.

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