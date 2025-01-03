Румунські гірські рятувальники зафіксували історичний рекорд звернень за день

Протягом 2 січня 2025 року Гірська рятувальна служба Румунії отримала понад 160 звернень про допомогу, що є рекордом за час її існування.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За четвер служба Salvamont Romania отримала 161 дзвінок з проханням про невідкладну допомогу, що є абсолютним рекордом.

Виїзди здійснили за усіма дзвінками, в операціях були залучені понад 530 рятувальників. Вони надали допомогу 162 людям, які потрапили у біду, з них понад 100 потребували медичної допомоги. Майже 70 евакуйованих після того забрали до лікарень "швидкими".

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У службі зауважили, що такі цифри вказують на необхідність більшого планування та обережності тих, хто вирушає взимку на туристичні маршрути або катається на лижах.

За перший день року у горах Румунії врятували майже 100 людей, з них понад 20 після того госпіталізували.

Нагадаємо, наприкінці грудня у румунських Мармаросах більше доби шукали трьох українців, які заблукали неподалік кордону і могли загинути.