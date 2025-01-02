У Румунії за перший день року у горах врятували майже 100 людей, понад 20 госпіталізовані

За першу добу нового року румунські рятувальники надавали допомогу майже сотні туристів, які потрапили в неприємності у горах; понад 20 з них опинились у лікарнях.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Гірська рятувальна служба у четвер повідомила, що за добу 1 січня отримала 90 звернень від людей, які потрапили у халепу на маршруті. Рятувальники допомагали спуститися вниз 93 особам.

26 туристів після евакуації передали медикам для госпіталізації.

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Нагадаємо, наприкінці року у румунських Мармаросах більше доби шукали трьох українців, які заблукали неподалік кордону.

На початку грудня у тому ж районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.