У Румунії за перший день року у горах врятували майже 100 людей, понад 20 госпіталізовані
Новини — Четвер, 2 січня 2025, 13:02 —
За першу добу нового року румунські рятувальники надавали допомогу майже сотні туристів, які потрапили в неприємності у горах; понад 20 з них опинились у лікарнях.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Гірська рятувальна служба у четвер повідомила, що за добу 1 січня отримала 90 звернень від людей, які потрапили у халепу на маршруті. Рятувальники допомагали спуститися вниз 93 особам.
26 туристів після евакуації передали медикам для госпіталізації.
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Нагадаємо, наприкінці року у румунських Мармаросах більше доби шукали трьох українців, які заблукали неподалік кордону.
На початку грудня у тому ж районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.
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