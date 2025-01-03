Румынские горные спасатели зафиксировали исторический рекорд обращений за день

В течение 2 января 2025 года Горная спасательная служба Румынии получила более 160 обращений о помощи, что является рекордом за время ее существования.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

За четверг служба Salvamont Romania получила 161 звонок с просьбой о неотложной помощи, что является абсолютным рекордом.

Выезды осуществили по всем звонкам, в операциях были привлечены более 530 спасателей. Они оказали помощь 162 людям, попавшим в беду, из них более 100 нуждались в медицинской помощи. Почти 70 эвакуированных после того забрали в больницы "скорыми".

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В службе отметили, что такие цифры указывают на необходимость большего планирования и осторожности тех, кто отправляется зимой на туристические маршруты или катается на лыжах.

За первый день года в горах Румынии спасли почти 100 человек, из них более 20 после того госпитализировали.

Напомним, в конце декабря в румынских Мармаросах более суток искали трех украинцев, которые заблудились недалеко от границы и могли погибнуть.