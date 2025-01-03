В ЕС рассказали о послании, которое передадут главы МИД Германии и Франции новым властям Сирии

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро в ходе своего визита в Дамаск передадут послание новой власти Сирии от ЕС.

Об этом Каллас написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что Бербок и Барро находятся в Дамаске, представляя ЕС и выступая от его имени.

"Наше послание новому руководству Сирии: соблюдение принципов, согласованных с региональными игроками, и обеспечение защиты всех гражданских лиц и меньшинств имеют первостепенное значение", – подчеркнула главный дипломат ЕС.

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Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок отправляется в Дамаск вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Они встретятся с лидером повстанцев Ахмедом аль-Шараа.

В конце декабря правительство Германии инициировало несколько проектов по оказанию помощи Сирии на общую сумму 60 миллионов евро.