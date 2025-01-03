Президент Латвії: Можливість закриття Балтійського моря треба "тримати під рукою"

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, говорячи про безпеку Балтійського регіону, заявили, що слід "тримати під рукою" питання про можливе його закриття.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про те, як підвищити безпеку критичної інфраструктури в Балтійському морі, Рінкевичс сказав, що необхідно посилити патрулювання на морі та активніше запроваджувати санкції проти "тіньового флоту" Росії.

Водночас, на думку президента, слід "тримати під рукою" питання щодо можливого закриття Балтійського моря, що стало б дуже серйозним кроком, який уже лунав на рівні ідей і проти якого свого часу були висловлені різні заперечення.

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Президент Латвії додав, що щодня в Балтійському морі перебуває близько 2000 різних суден, і всі з них неможливо проконтролювати.

Як повідомлялося, балтійські та скандинавські країни планують посилити моніторинг суден у Балтійському морі.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

Повідомляли, що Фінляндія затримала судно Eagle S, у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Марії Ємець Російська війна йде під воду.