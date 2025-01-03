Президент Латвии: Возможность закрытия Балтийского моря надо "держать под рукой"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, говоря о безопасности Балтийского региона, заявили, что следует "держать под рукой" вопрос о возможном его закрытии.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, как повысить безопасность критической инфраструктуры в Балтийском море, Ринкевичс сказал, что необходимо усилить патрулирование на море и активнее вводить санкции против "теневого флота" России.

В то же время, по мнению президента, следует "держать под рукой" вопрос о возможном закрытии Балтийского моря, что стало бы очень серьезным шагом, который уже звучал на уровне идей и против которого в свое время были высказаны различные возражения.

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Президент Латвии добавил, что ежедневно в Балтийском море находится около 2000 различных судов, и все из них невозможно проконтролировать.

Как сообщалось, балтийские и скандинавские страны планируют усилить мониторинг судов в Балтийском море.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Сообщалось, что Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.