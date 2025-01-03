В оппозиции Германии выступили за развертывание немецких миротворцев в Украине

Спикер по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер считает, что Германия как государство с крупнейшей в ЕС экономикой должна принять участие в миротворческой миссии в Украине, если таковая будет сформирована после завершения войны.

Об этом сообщило издание Schwäbische Zeitung, пишет "Европейская правда".

Кизеветтер подчеркнул, что как страна с самой сильной экономикой в Европе, Германия должна быть готова сделать большой вклад в миротворчество и европейскую архитектуру безопасности.

По его мнению, Германия обязана вмешаться в ситуацию в Украине "в соответствующее время с хорошо оснащенными войсками", а исключить такой вариант было бы опрометчиво.

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В то же время, по его словам, привлечение немецких миротворцев должно было бы происходить в рамках совместных действий ЕС и НАТО.

"Миротворческие силы являются эффективными и реалистичными, учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, если миротворчество может быть интегрировано в европейскую и трансатлантическую архитектуру безопасности и, таким образом, в НАТО, поскольку ядерный зонтик тогда будет распространяться и на Украину", – заявил Кизеветтер.

Большинство немцев, а именно 54%, поддержали бы развертывание международных миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня, согласно опросу института Yougov. Однако только 23% поддерживают привлечение немецких солдат – 33% не хотят видеть их в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе в декабре обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.