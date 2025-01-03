Віцеканцлер Німеччини закликав значно збільшити витрати на оборону

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав значно збільшити витрати на оборону країни.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Габек вважає, що загроза, яку російська агресія становить для НАТО, означає, що цільовий показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП недостатній.

"Ми повинні витрачати майже вдвічі більше на нашу оборону, щоб Путін не наважився на нас напасти. Ми повинні забезпечити мир і запобігти подальшій війні", – переконаний віцеканцлер.

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За словами Габека, він згоден з деякими експертними прогнозами, які закликають Німеччину витрачати 3,5% ВВП на оборону в найближчі роки.

Політик, який у минулому відмовився проходити обов'язкову військову службу в тодішній Західній Німеччині, також сказав, що зараз ухвалив би інше рішення на тлі війни в Україні, яку розв'язала Росія.

"Сьогодні у мене вже не було б моральних аргументів для відмови. Такий агресор, як Путін, холоднокровно використовує слабкість", – резюмував він.

Влітку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни до 2029 року. Водночас канцлер Олаф Шольц запевнив, що зробить все можливе, аби не допустити втягування Німеччини у війну.