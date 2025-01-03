У США новий склад Конгресу розпочинає роботу з молитви і обрання спікера

Новий склад Конгресу США 119-го скликання розпочне роботу у п’ятницю, 3 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Республіканці вперше з 2019 року отримають повний контроль над обома палатами американського Конгресу – Палатою представників і Сенатом.

Конгресмени в новому складі, обраному на дворічний термін, розпочнуть роботу о 12:00 за Вашингтоном (19:00 за київським часом) з молитви.

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Далі заплановане голосування за спікера Палати представників.

Після цього має відбутися присяга членів Конгресу та традиційне голосування за регламент i правила роботи Палати представників у новій сесії.

Члени Сенату також складуть присягу у п’ятницю.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп висловив свою цілковиту підтримку Майку Джонсону за кілька днів до голосування в Палаті представників щодо обрання нового спікера.

Сам Джонсон раніше заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації Байдена з додатковими $24 мільярдами на допомогу Україні.

Перед тим він казав, що республіканці "готові виконувати" нову програму новообраного президента країни Дональда Трампа, та акцентував, що вони будуть "більш підготовленими", ніж під час його першої каденції.