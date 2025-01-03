В США новый состав Конгресса начинает работу с молитвы и избрания спикера

Новый состав Конгресса США 119-го созыва начнет работу в пятницу, 3 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Республиканцы впервые с 2019 года получат полный контроль над обеими палатами американского Конгресса – Палатой представителей и Сенатом.

Конгрессмены в новом составе, избранном на двухлетний срок, начнут работу в 12:00 по Вашингтону (19:00 по киевскому времени) с молитвы.

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Далее запланировано голосование за спикера Палаты представителей.

После этого должна состояться присяга членов Конгресса и традиционное голосование за регламент и правила работы Палаты представителей в новой сессии.

Члены Сената также примут присягу в пятницу.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп выразил свою полную поддержку Майку Джонсону за несколько дней до голосования в Палате представителей по избранию нового спикера.

Сам Джонсон ранее заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации Байдена с дополнительными $24 миллиардами на помощь Украине.

Перед тем он говорил, что республиканцы "готовы выполнять „ новую программу новоизбранного президента страны Дональда Трампа, и акцентировал, что они будут "более подготовленными", чем во время его первой каденции.