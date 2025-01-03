В аеропортах Німеччини стався комп’ютерний збій – утворились черги

В аеропортах по всій Німеччині вийшли з ладу комп'ютерні системи федеральної поліції, які використовуються офіцерами для перевірки людей, що в'їжджають в країну.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

Речник федеральної поліції Німеччини, відповідальний за аеропорт Франкфурта-на-Майні, сказав виданню, що правоохоронцям доводиться робити вручну багато речей, які раніше виконувала система.

"Наразі ми все ще справляємося з цим", – повідомив співрозмовник видання. Причина збою поки що невідома.

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Тим часом, WDR повідомляє про довгі черги в зоні безпеки в аеропорту Дюссельдорфа. Деякі пасажири чекали у черзі по дві години.

В'їзд до Німеччини з країн, що не входять до Шенгенської зони, наразі неможливий, повідомили телерадіокомпанії в аеропорту Дюссельдорфа.

Нагадаємо, наприкінці грудня по всій Норвегії через масштабний збій зупинились поїзди.

А в Італії проросійські хакери атакували сайт МЗС і низки аеропортів.