В аэропортах по всей Германии вышли из строя компьютерные системы федеральной полиции, которые используются офицерами для проверки людей, въезжающих в страну.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

Представитель федеральной полиции Германии, ответственный за аэропорт Франкфурта-на-Майне, сказал изданию, что правоохранителям приходится делать вручную многие вещи, которые раньше выполняла система.

"Сейчас мы все еще справляемся с этим", – сообщил собеседник издания. Причина сбоя пока неизвестна.

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Тем временем, WDR сообщает о длинных очередях в зоне безопасности в аэропорту Дюссельдорфа. Некоторые пассажиры ждали в очереди по два часа.

Въезд в Германию из стран, не входящих в Шенгенскую зону, пока невозможен, сообщили телерадиокомпании в аэропорту Дюссельдорфа.

Напомним, в конце декабря по всей Норвегии из-за масштабного сбоя остановились поезда.

А в Италии пророссийские хакеры атаковали сайт МИД и ряда аэропортов.