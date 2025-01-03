Зеленський ще на рік продовжив безвіз для громадян Британії

Президент України Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Великої Британії.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті глави держави 3 січня, пише "Європейська правда".

Відтак, безвіз діє до 30 січня 2026 року для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, безвізовий в’їзд громадян Британії до України був запроваджений ще у 2005 році, але перестав діяти з 1 лютого 2020 року – після виходу Британії з ЄС.

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Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року, який після того не раз продовжувався.

У жовтні 2020 року Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія спростила правила в’їзду для українців, що тікають від війни.