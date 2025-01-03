Зеленский еще на год продлил безвиз для граждан Британии

Президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства 3 января, пишет "Европейская правда".

Следовательно, безвиз действует до 30 января 2026 года для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, безвизовый въезд граждан Великобритании в Украину был введен еще в 2005 году, но перестал действовать с 1 февраля 2020 года – после выхода Британии из ЕС.

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После этого Украина ввела временный безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 31 января 2020 года, который после того не раз продлевался.

В октябре 2020 года Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины во время поездок в Британию.

После полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания упростила правила въезда для украинцев, бегущих от войны.