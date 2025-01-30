ЗМІ: у Бундестазі закликають схвалити виділення додаткових 3 млрд євро Україні

Бюджетний комітет німецького Бундестагу закликав міністра фінансів Йорга Кукіса схвалити виділення додаткових 3 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Про це повідомили джерела Reuters, інформує "Європейська правда".

За словами членів комітету, запит було схвалено в бюджетному комітеті парламенту Німеччини голосами ХДС і Вільних демократів (ВДП), Соціал-демократична партія і "Зелені" утримались.

Комітет не може ухвалювати рішення про надання Україні додаткової допомоги без погодження з міністром фінансів. Однак на практиці міністерство зазвичай задовольняє запити, схвалені комітетом, зазначає агентство.

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Члени бюджетного комітету від ХДС і ВДП заявили, що в бюджеті достатньо коштів для задоволення запиту.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує додатковий пакет для України.

Однак сам Шольц заявив, що виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету.

Своєю чергою глава МЗС Анналена Бербок розкритикувала уряд за нерішучість щодо допомоги Україні, наголосивши, що "Німеччина в цілому наразі не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі".