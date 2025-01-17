У МЗС Німеччини розкритикували уряд за нерішучість у допомозі Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала уряд країни за нерішучість щодо допомоги Україні.

Про це вона сказала в інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

Бербок заявила, що "Німеччина в цілому наразі не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі", та зазначила, що їй від цього боляче.

"Навіть зараз, під час виборчої кампанії, дехто ставить на перше місце національну перспективу, або те, як швидко набрати кілька голосів на парламентських виборах, замість того, щоб взяти на себе реальну відповідальність за забезпечення миру і свободи в Європі", – каже дипломатка.

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Очільниця МЗС Німеччини вважає, що через невпевнений підхід країни щодо допомоги Україні її уряд втрачає довіру своїх європейських союзників.

"Ця довіра не повинна знову бути зруйнована коливаннями, які можуть змусити інші країни хвилюватися, що Німеччина не підтримає їх", – заявила міністерка.

Окрім цього, Бербок також розкритикувала попередні уряди Німеччини за те, що, на її думку, вони не прислухалися до попереджень щодо агресивних намірів Кремля.

Зокрема вона розкритикувала Християнсько-демократичний союз (ХДС) під керівництвом колишньої канцлерки Ангели Меркель і партію СДПН, які раніше керували в коаліції, за підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною.

"Подібно до того, як "Північний потік-2" ніколи не був суто економічним проєктом – попри те, у що довго хотіли вірити ХДС і СДПН – також не випадково, що підводні кабелі передачі даних у Балтійському морі постійно пошкоджуються", – наголосила Бербок, посилаючись на нещодавні підозри щодо випадків російського саботажу.

Очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини додала, що країні потрібно більше інвестувати у власну безпеку, зокрема, на її думку, важливо, щоб країна постійно інвестувала понад 2% ВВП на оборону.

"У кризові роки ця цифра може навіть наближатися до трьох відсотків", – підсумувала Бербок.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро.

Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленський Пісторіус заявив, що німецький уряд підготував усе необхідне для додаткової військової допомоги для України на 3 млрд євро, але всередині нього все ще тривають перемовини щодо фінансування.

Після цього у Соціал-демократичній партії Німеччини заявили, що рішення про додаткову зброю для України можна було б досягти, якщо вийде домовитись про послаблення обмеження на боргові запозичення – так званого боргового гальма, таку ж думку висловив й канцлер Німеччини Олаф Шольц.