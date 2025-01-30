СМИ: в Бундестаге призывают одобрить выделение дополнительных 3 млрд евро Украине

Бюджетный комитет немецкого Бундестага призвал министра финансов Йорга Кукиса одобрить выделение дополнительных 3 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщили источники Reuters, информирует "Европейская правда".

По словам членов комитета, запрос был одобрен в бюджетном комитете парламента Германии голосами ХДС и Свободных демократов (СвДП), Социал-демократическая партия и "Зеленые" воздержались.

Комитет не может принимать решение о предоставлении Украине дополнительной помощи без согласования с министром финансов. Однако на практике министерство обычно удовлетворяет запросы, одобренные комитетом, отмечает агентство.

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Члены бюджетного комитета от ХДС и СвДП заявили, что в бюджете достаточно средств для удовлетворения запроса.

Напомним, ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус опроверг сообщения о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует дополнительный пакет для Украины.

Однако сам Шольц заявил, что выступает против увеличения запланированной военной помощи Украине, если это потребует сокращения других статей бюджета.

В свою очередь глава МИД Анналена Бербок раскритиковала правительство за нерешительность в отношении помощи Украине, подчеркнув, что "Германия в целом пока не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе".