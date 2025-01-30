У Міноборони Польщі очікують на зростання провокацій на кордоні з Білоруссю

У Міноборони Польщі вважають, що з розгортанням виборчої кампанії в країні зросте і кількість провокацій на кордоні з Білоруссю

Про це в ефірі радіостанції RMF FM заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що білоруський режим під диктовку Кремля вже кілька років застосовує мігрантів для тиску на зовнішній кордон ЄС.

За словами Залевського, навіть нинішнє зменшення міграційного тиску є частиною ширшою провокації з метою приспати пильність польських служб і втручатися у внутрішні політичні процеси у Польщі.

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"Я очікую на збільшення цих провокацій протягом президентської кампанії у наступні місяці. Я не маю в цьому сумніву", – сказав Залевський.

"Однак сьогодні перетнути наш кордон складніше. Військові також краще підготовлені, і кордон краще укріплений фізично", – додав він.

Наприкінці листопада повідомляли, що нелегальні мігранти знайшли новий спосіб перетину кордону з Білорусі до Польщі. Вони почали використовувати для перетину кордону з Білорусі прикордонні переходи, які тимчасово закриті для руху транспорту.

З 10 грудня Польща продовжила ще на 90 днів функціонування буферної зони на кордоні з Білоруссю.