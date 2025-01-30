Литовців застерігають від поїздок у Білорусь: можливостей допомогти у разі небезпеки – мало

Міністерство закордонних справ Литви попереджає, що в разі небезпеки матиме мало можливостей, щоб допомогти литовським громадянам, які перебувають в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Юліус Праневічюс, якого цитує LRT.

За його словами, наразі Литва має лише одного дипломата в Білорусі, тому можливості допомогти своїм громадянам у кризовій ситуації не дуже великі.

"Ми також бачимо ситуації, коли представників Литви та інших країн, які відкрито критикують білоруський режим, часто можуть затримати або іншим чином обмежити в можливості пересуватися. І це може бути використано як своєрідний інструмент тиску на ці країни", – сказав Праневічюс.

Реклама:

МЗС рекомендує громадянам Литви не їздити до Білорусі, а тим, хто перебуває в країні, негайно залишити її.

Його заява пролунала на тлі повідомлень про те, що громадянам Литви у соціальних мережа пропонують відпочинок у санаторіях Білорусі.

Своєю чергою голова комітету Сейму з національної безпеки і оборони Гедрімас Еглінскас заявив, що під час поїздок до Білорусі литовських громадян можуть завербувати для роботи проти Литви, а також "підкинути" їм заборонені матеріали або предмети.

"Білоруські спецслужби вирішують, цікаві ви чи ні. Ви можете думати, що просто продаєте овочі на ринку, але знову ж таки, рішення про те, як вас використовувати, як використати це для геополітичного шантажу, ухвалюватимуть білоруські спецслужби", – сказав Еглінскас.

Раніше стало відомо, що за 2024 рік у Литві 598 білорусів і 125 росіян були визнані загрозою національній безпеці.

Також повідомляли, що у Литві не бачать необхідності в ослабленні обмежень для приїжджих білорусів.