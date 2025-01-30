Министерство иностранных дел Литвы предупреждает, что в случае опасности будет иметь мало возможностей, чтобы помочь литовским гражданам, находящимся в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Юлиус Праневичюс, которого цитирует LRT.

По его словам, сейчас Литва имеет только одного дипломата в Беларуси, поэтому возможности помочь своим гражданам в кризисной ситуации не очень большие.

"Мы также видим ситуации, когда представителей Литвы и других стран, которые открыто критикуют белорусский режим, часто могут задержать или иным образом ограничить в возможности передвигаться. И это может быть использовано как своеобразный инструмент давления на эти страны", – сказал Праневичюс.

Реклама:

МИД рекомендует гражданам Литвы не ездить в Беларусь, а тем, кто находится в стране, немедленно покинуть ее.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что гражданам Литвы в социальных сетях предлагают отдых в санаториях Беларуси.

В свою очередь председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Гедримас Эглинскас заявил, что во время поездок в Беларусь литовских граждан могут завербовать для работы против Литвы, а также "подбросить" им запрещенные материалы или предметы.

"Белорусские спецслужбы решают, интересны вы или нет. Вы можете думать, что просто продаете овощи на рынке, но опять же, решение о том, как вас использовать, как использовать это для геополитического шантажа, будут принимать белорусские спецслужбы", – сказал Эглинскас.

Ранее стало известно, что за 2024 год в Литве 598 белорусов и 125 россиян были признаны угрозой национальной безопасности.

Также сообщалось, что в Литве не видят необходимости в ослаблении ограничений для приезжих белорусов.